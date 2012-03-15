Рушту (Рушту Речбер)
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
48
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
08.03.2012 08 марта 2012 чт 21:00
Атлетико
3 : 1
Бешикташ
08.03.2012 08 марта 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
3
Бешикташ
1
был в запасе