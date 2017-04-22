Франк Синьорино
№13
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лорьян
5 : 1
Метц
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:00
Метц
2 : 2
Кан
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
2
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Бордо
3 : 0
Метц
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3
Метц
0
был в запасе
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:00
Метц
0 : 3
Лион
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
17.03.2017 17 марта 2017 пт 21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017 17 марта 2017 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Бастия
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Метц
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
2
Метц
2
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 19:00
Лион
5 : 0
Метц
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Монако
5 : 0
Метц
77'
77'
77'
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
5
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Метц
2 : 1
Дижон
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
2
Дижон
1
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Метц
2 : 0
Монпелье
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2
Метц
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:00
Ренн
1 : 0
Метц
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1
Метц
0
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:00
Метц
2 : 4
Ницца
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
2
Ницца
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Марсель
1 : 0
Метц
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1
Метц
0
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Метц
0 : 7
Монако
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
0
Монако
7
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Монпелье
0 : 1
Метц
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Метц
0 : 3
Бордо
69'
69'
69'
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур