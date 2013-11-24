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Коронавирус
Давид Генерело
№20
Полузащитник
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Команда
Реал
Возраст
38
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
21:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2
Валенсия
1
был в запасе
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
-:-
Эльче
0 : 1
Вильярреал
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0
Вильярреал
1
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Эльче
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:00
Сельта
0 : 1
Эльче
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Эльче
1
был в запасе
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Эльче
1
был в запасе
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
Райо Вальекано
3 : 0
Эльче
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
3
Эльче
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 1 тур