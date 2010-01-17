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Хавьер Лопес Вальехо
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Сарагоса
0 : 0
Херес
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0
Херес
0
был в запасе
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
Эспаньол
2 : 1
Сарагоса
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Сарагоса
1
был в запасе
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
Сарагоса
0 : 0
Депортиво
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Депортиво
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:55
Реал
6 : 0
Сарагоса
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
6
Сарагоса
0
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Мальорка
4 : 1
Сарагоса
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
21:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
21:00
Валенсия
3 : 1
Сарагоса
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Сарагоса
2 : 1
Альмерия
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Сарагоса
2 : 2
Расинг
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
2
Расинг
2
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Хетафе
0
был в запасе
24.09.2009
24 сент. 2009
чт
22:55
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
24.09.2009
24 сент. 2009
чт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1
Сарагоса
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
26'
26'
26'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
26'
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:55
Севилья
4 : 1
Сарагоса
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
4
Сарагоса
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
22:55
Сарагоса
1 : 0
Тенерифе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1
Тенерифе
0
был в запасе