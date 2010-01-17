Хавьер Лопес Вальехо
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Сарагоса
0 : 0
Херес
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0
Херес
0
был в запасе
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
Эспаньол
2 : 1
Сарагоса
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Сарагоса
1
был в запасе
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
Сарагоса
0 : 0
Депортиво
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Депортиво
0
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 23:55
Реал
6 : 0
Сарагоса
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
6
Сарагоса
0
был в запасе
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Мальорка
4 : 1
Сарагоса
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 21:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 21:00
Валенсия
3 : 1
Сарагоса
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Сарагоса
2 : 1
Альмерия
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Сарагоса
2 : 2
Расинг
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
2
Расинг
2
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Хетафе
0
был в запасе
24.09.2009 24 сент. 2009 чт 22:55
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
24.09.2009 24 сент. 2009 чт 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1
Сарагоса
1
был в запасе
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
26'
26'
26'
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
26'
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:55
Севилья
4 : 1
Сарагоса
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
4
Сарагоса
1
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 22:55
Сарагоса
1 : 0
Тенерифе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1
Тенерифе
0
был в запасе