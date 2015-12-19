Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Эден Азар
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Никола Влашич
Даниэле Де Росси
Россия
Англия
Италия
Испания
Словакия
Польша
Франция
Белоруссия
Хорватия
Финляндия
Швейцария
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Спартак
Кельн
Манчестер Сити
Рома
Барселона
Манчестер Юнайтед
Зальцбург
Челси
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
РПЛ
Кубок России
Локомотив
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Алексис (Алексис Руано Дельгадо)
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
45'
45'
45'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
11.12.2015
11 дек. 2015
пт
22:30
Хетафе
1 : 1
Реал Сосьедад
72'
72'
72'
11.12.2015
11 дек. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
70'
70'
70'
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
90'
90'
90'
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:30
Севилья
5 : 0
Хетафе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
19:15
Хетафе
4 : 0
Лас-Пальмас
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
4
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
35'
35'
35'
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур