Жорди Кодина
№13
Вратарь
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
39
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
был в запасе