Боян Кркич
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:30
Вест Бромвич
1 : 1
Сток Сити
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
1
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:30
Сток Сити
1 : 0
Арсенал
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сток Сити
1
Арсенал
0
был в запасе
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 1 тур