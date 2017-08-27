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Коронавирус
Боян Кркич
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:30
Вест Бромвич
1 : 1
Сток Сити
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:30
Сток Сити
1 : 0
Арсенал
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сток Сити
1
Арсенал
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 1 тур