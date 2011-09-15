Бэнел Николицэ
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Стяуа
0 : 0
Шальке-04
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
0
Шальке-04
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур