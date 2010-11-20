Сорин Гионеа
№24
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 15:00
Зенит
5 : 0
Ростов
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Зенит
5
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 18:30
Спартак
2 : 1
Ростов
41'
41'
41'
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Ростов
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2
Ростов
1
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 17:00
Ростов
0 : 1
Сибирь
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:15
Алания
0 : 0
Ростов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Алания
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Сатурн
0
Ростов
2
был в запасе
06.08.2010 06 авг. 2010 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Ахмат
06.08.2010 06 авг. 2010 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ростов
1
Ахмат
0
был в запасе
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
был в запасе
24.07.2010 24 июля 2010 сб 19:30
Ростов
1 : 3
Зенит
24.07.2010 24 июля 2010 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Ростов
1
Зенит
3
был в запасе
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3
Ростов
2
был в запасе
09.07.2010 09 июля 2010 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Спартак
09.07.2010 09 июля 2010 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Спартак
0
был в запасе
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
Ростов
0 : 2
Рубин
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010 06 мая 2010 чт 15:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
06.05.2010 06 мая 2010 чт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 10:30
Сибирь
2 : 0
Ростов
02.05.2010 02 мая 2010 вс 10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Сибирь
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур