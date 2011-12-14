Ифеани Эмегара
№3
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Стяуа
3 : 1
АЕК
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
3
АЕК
1
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
Шальке-04
2 : 1
Стяуа
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
2
Стяуа
1
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 1
Стяуа
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Стяуа
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур