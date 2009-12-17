Хосине Рагуэд
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Лилль
3 : 1
Славия
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Славия
0 : 0
Дженоа
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Валенсия
1 : 1
Славия
57'
75'
57'
75'
57'
75'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Валенсия
1
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Славия
1 : 5
Лилль
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Лилль
5
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Дженоа
2 : 0
Славия
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дженоа
2
Славия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур