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Томаш Пекхарт
№24
Нападающий
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Команда
АЕК
Возраст
32
Рост
190
Вес
82
Играл на том самом чемпионате мира U-20 в 2007 году, где Аргентина c Банегой, Пьятти и Агуэро победила в финале Чехию.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 90' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 65' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
минуты: 65' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур