Томаш Пекхарт №24 Нападающий Подписаться

Команда АЕК

Возраст 32

Рост 190

Вес 82

Играл на том самом чемпионате мира U-20 в 2007 году, где Аргентина c Банегой, Пьятти и Агуэро победила в финале Чехию.