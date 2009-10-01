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Коронавирус
Ладислав Волешак
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Славия
1 : 5
Лилль
58'
58'
58'
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Лилль
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Дженоа
2 : 0
Славия
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дженоа
2
Славия
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур