Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Эден Азар
Александр Головин
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Никола Влашич
Ильзат Ахметов
Россия
Англия
Италия
Испания
Словакия
Белоруссия
Хорватия
Польша
Франция
Швейцария
Дания
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Кельн
Манчестер Сити
Спартак
Зальцбург
Рома
Барселона
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
РПЛ
Локомотив
Кубок России
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Даниэл Пудил
№36
Защитник
Подписаться
Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Возраст
35
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
Стяуа
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
0
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
55'
55'
55'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд