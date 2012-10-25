Петер Грайциар
№29
Полузащитник
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Команда
Шленск
Возраст
37
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Спарта
3 : 1
Хапоэль Ирони
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Хапоэль Ирони
1
был в запасе