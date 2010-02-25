Дейвид (Дейвид де Соуза)
№8
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Фенербахче
1 : 1
Лилль
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Лилль
1
был в запасе