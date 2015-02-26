Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Эден Азар
Криштиану Роналду
Никола Влашич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Ильзат Ахметов
Россия
Англия
Италия
Испания
Словакия
Польша
Белоруссия
Хорватия
Франция
Швейцария
Дания
Локомотив
ЦСКА
Кельн
Зенит
Манчестер Сити
Спартак
Барселона
Зальцбург
Рома
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
Альфонсо Дэвис
РПЛ
Эрлинг Холанд
Локомотив
Кубок России
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Колин Казим-Ричардс
№13
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2011/2012
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Фейеноорд
1 : 2
Рома
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 29'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фейеноорд
1
Рома
2
минуты: 1' - 29' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Рома
1 : 1
Фейеноорд
55'
55'
55'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
55'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
1
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала