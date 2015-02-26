Угур Борал
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
Бешикташ
1(5) : 0(4)
Ливерпуль
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
1(5)
Ливерпуль
0(4)
был в запасе