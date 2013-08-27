Сельджук Шахин
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2013 27 авг. 2013 вт 21:45
Арсенал
2 : 0
Фенербахче
27.08.2013 27 авг. 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Арсенал
2
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов, 4 раунд