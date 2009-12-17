Али Билгин
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Фенербахче
1 : 0
Шериф
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фенербахче
1
Шериф
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Стяуа
0 : 1
Фенербахче
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
0
Фенербахче
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шериф
0 : 1
Фенербахче
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
0
Фенербахче
1
был в запасе