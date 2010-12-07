Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Эден Азар
Криштиану Роналду
Никола Влашич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Ильзат Ахметов
Россия
Англия
Италия
Испания
Словакия
Польша
Белоруссия
Хорватия
Франция
Швейцария
Дания
Локомотив
ЦСКА
Кельн
Зенит
Манчестер Сити
Спартак
Барселона
Зальцбург
Рома
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
Альфонсо Дэвис
РПЛ
Эрлинг Холанд
Локомотив
Кубок России
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ведерсон (Ведерсон Луис Мендейрос)
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2008/2009
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Бурсаспор
1 : 1
Рейнджерс
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бурсаспор
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Валенсия
6 : 1
Бурсаспор
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Валенсия
6
Бурсаспор
1
минуты: 1' - 46' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
Бурсаспор
0 : 3
Манчестер Юнайтед
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бурсаспор
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Бурсаспор
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Юнайтед
1
Бурсаспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Рейнджерс
1 : 0
Бурсаспор
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Бурсаспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Бурсаспор
0 : 4
Валенсия
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бурсаспор
0
Валенсия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур