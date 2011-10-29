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Роберто Карлос
№3
Защитник
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Команда
Возраст
48
Рост
168
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
14:00
Анжи
2 : 1
Амкар
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
2
Амкар
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:30
Анжи
3 : 5
ЦСКА
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Анжи
3
ЦСКА
5
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
18:15
Анжи
0 : 1
Локомотив
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Анжи
0
Локомотив
1
был в запасе
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
17:30
Анжи
2 : 2
Ахмат
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Анжи
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Анжи
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Анжи
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Анжи
2
Волга
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
20:00
Анжи
2 : 1
Динамо
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Анжи
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:15
Спартак
3 : 0
Анжи
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Анжи
2
Томь
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Краснодар
2 : 2
Анжи
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Краснодар
2
Анжи
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
ЦСКА
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
20'
20'
20'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:15
Локомотив
1 : 2
Анжи
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
Ахмат
1 : 0
Анжи
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ахмат
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
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