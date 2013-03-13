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Коронавирус
Лиедсон (Лиедсон да Силва Муниз)
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2008/2009
13.03.2013
13 марта 2013
ср
22:45
Малага
2 : 0
Порту
13.03.2013
13 марта 2013
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Малага
2
Порту
0
был в запасе
19.02.2013
19 февр. 2013
вт
22:45
Порту
1 : 0
Малага
19.02.2013
19 февр. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Порту
1
Малага
0
был в запасе