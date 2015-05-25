Бруну Перейринья
№25
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015 10 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1
Интер
2
был в запасе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 21:45
Ювентус
2 : 0
Лацио
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4
Эмполи
0
был в запасе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0
Наполи
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 2
Лацио
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2
Лацио
2
был в запасе
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Сампдория
0
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 22:45
Верона
1 : 1
Лацио
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1
Лацио
1
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Торино
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2
Торино
1
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Лацио
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0
Лацио
2
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3
Сассуоло
2
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 22:00
Палермо
0 : 4
Лацио
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Лацио
4
был в запасе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
Лацио
0 : 1
Удинезе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0
Удинезе
1
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Лацио
0
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 0
Чезена
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3
Чезена
0
был в запасе