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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
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Олимпиада
Коронавирус
Абел (Абел Феррейра)
№78
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2010/2011
2009/2010
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
Спортинг
2 : 2
Рейнджерс
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала