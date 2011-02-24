Абел (Абел Феррейра)
№78
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Спортинг
2 : 2
Рейнджерс
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала