Фабио Рошембак
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
Спортинг
0 : 5
Бавария
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Спортинг
0
Бавария
5
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала