Педро Силва
№0
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2010 18 марта 2010 чт 23:05
Спортинг
2 : 2
Атлетико
52'
52'
52'
18.03.2010 18 марта 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 55'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спортинг
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 55' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2010 11 марта 2010 чт 21:00
Атлетико
0 : 0
Спортинг
11.03.2010 11 марта 2010 чт 21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
0
Спортинг
0
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала