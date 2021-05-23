Руй Патрисиу №1 Вратарь Подписаться

Команда Вулверхэмптон

Возраст 33

Рост 188

Вес 83

В 2016-м после победы сборной Португалии на Евро был номинирован на «Золотой мяч». Через год в родной Лейрии ему установили памятник, скопировав сейв в финальной игре после удара Гризманна.