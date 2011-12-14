Тьягу (Тьягу )
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
Лацио
2 : 0
Спортинг
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лацио
2
Спортинг
0
был в запасе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Васлуй
1 : 0
Спортинг
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Васлуй
1
Спортинг
0
был в запасе
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Спортинг
2 : 0
Васлуй
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
2
Васлуй
0
был в запасе