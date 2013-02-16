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Легкая атлетика
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Коронавирус
Нуну Гомеш
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
18:00
Арсенал
0 : 1
Блэкберн
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
0
Блэкберн
1
был в запасе