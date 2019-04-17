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Макси Перейра
№2
Защитник
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Команда
Порту
Возраст
36
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
Порту
1 : 4
Ливерпуль
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
1
Ливерпуль
4
был в запасе
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
22:00
Ливерпуль
2 : 0
Порту
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Ливерпуль
2
Порту
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
06.03.2019
06 марта 2019
ср
23:00
Порту
3 : 1
Рома
06.03.2019
06 марта 2019
ср
23:00
минуты: 103' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
3
Рома
1
минуты: 103' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Рома
2 : 1
Порту
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Рома
2
Порту
1
был в запасе