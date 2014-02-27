Константинос Кацуранис
№28
Полузащитник
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Команда
Атромитос
Возраст
41
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Бенфика
3 : 0
ПАОК
69'
69'
69'
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
3
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
ПАОК
0 : 1
Бенфика
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Бенфика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала