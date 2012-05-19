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Ханс-Йорг Бутт
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2012
19 мая 2012
сб
21:45
Бавария
1(3) : 1(4)
Челси
19.05.2012
19 мая 2012
сб
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, Финал
Бавария
1(3)
Челси
1(4)
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
21:45
Реал
2(1) : 1(3)
Бавария
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Реал
2(1)
Бавария
1(3)
был в запасе
17.04.2012
17 апр. 2012
вт
21:45
Бавария
2 : 1
Реал
17.04.2012
17 апр. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Бавария
2
Реал
1
был в запасе
03.04.2012
03 апр. 2012
вт
21:45
Бавария
2 : 0
Марсель
03.04.2012
03 апр. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Бавария
2
Марсель
0
был в запасе
28.03.2012
28 марта 2012
ср
21:45
Марсель
0 : 2
Бавария
28.03.2012
28 марта 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Марсель
0
Бавария
2
был в запасе
13.03.2012
13 марта 2012
вт
22:45
Бавария
7 : 0
Базель
13.03.2012
13 марта 2012
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бавария
7
Базель
0
был в запасе
22.02.2012
22 февр. 2012
ср
22:45
Базель
1 : 0
Бавария
22.02.2012
22 февр. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Базель
1
Бавария
0
был в запасе