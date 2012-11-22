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Коронавирус
Михалис Константину
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Боруссия
2 : 0
АЕЛ
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
2
АЕЛ
0
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Фенербахче
2 : 0
АЕЛ
55'
55'
55'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фенербахче
2
АЕЛ
0
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
АЕЛ
0 : 1
Фенербахче
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕЛ
0
Фенербахче
1
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марсель
5
АЕЛ
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
АЕЛ
0 : 0
Боруссия
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕЛ
0
Боруссия
0
был в запасе