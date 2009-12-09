Лучано Галлетти
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
Олимпиакос
1 : 0
Арсенал
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
Стандард
2 : 0
Олимпиакос
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 42'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 42' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
Олимпиакос
2 : 1
Стандард
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур