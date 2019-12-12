Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Эден Азар
Никола Влашич
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Россия
Англия
Испания
Италия
Словакия
Белоруссия
Польша
Хорватия
Финляндия
Украина
Швейцария
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Кельн
Манчестер Сити
Спартак
Барселона
Рома
Зальцбург
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
Локомотив
РПЛ
Англия
Александр Головин
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Костас Митроглу
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
ПСВ
Возраст
33
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига европы плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спортинг
4
ПСВ
0
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
3
Спортинг
2
был в запасе