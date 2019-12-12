Костас Митроглу
№11
Нападающий
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Команда
ПСВ
Возраст
33
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спортинг
4
ПСВ
0
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
3
Спортинг
2
был в запасе