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Коронавирус
Анастасиос Пантос
№5
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
Олимпиакос
1 : 0
Арсенал
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Арсенал
0
минуты: 90' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
АЗ Алкмаар
0 : 0
Олимпиакос
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 90' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
0
Олимпиакос
0
минуты: 90' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Стандард
2 : 0
Олимпиакос
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Олимпиакос
0
был в запасе
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Олимпиакос
1 : 0
АЗ Алкмаар
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
АЗ Алкмаар
0
был в запасе