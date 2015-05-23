Дидье Я Конан
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Фрайбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2
Фрайбург
1
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
1 : 2
Ганновер-96
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
1
Ганновер-96
2
был в запасе
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 1
Вердер
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
1
Вердер
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Ганновер-96
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 2
Хоффенхайм
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 30 тур
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Байер
4 : 0
Ганновер-96
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
4
Ганновер-96
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
10.04.2015 10 апр. 2015 пт 21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
10.04.2015 10 апр. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Ганновер-96
82'
90'
82'
90'
82'
90'
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
82'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
3
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Ганновер-96
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
2
Ганновер-96
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
1
Бавария
3
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур