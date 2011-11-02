Марек Сапара
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2011 02 нояб. 2011 ср 22:45
Трабзонспор
0 : 0
ЦСКА
02.11.2011 02 нояб. 2011 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Трабзонспор
0
ЦСКА
0
был в запасе
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 19:00
ЦСКА
3 : 0
Трабзонспор
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 19:00
минуты: 75' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
3
Трабзонспор
0
минуты: 75' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
Трабзонспор
1 : 1
Лилль
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 82' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
1
Лилль
1
минуты: 82' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
Интер
0 : 1
Трабзонспор
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 64' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Интер
0
Трабзонспор
1
минуты: 64' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур