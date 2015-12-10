Александр Лунд Хансен
№12
Вратарь
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Команда
Русенборг
Возраст
38
Рост
197
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
3
Русенборг
0
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Русенборг
1 : 1
Сент-Этьен
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Русенборг
0 : 2
Лацио
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
0
Лацио
2
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Лацио
3 : 1
Русенборг
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лацио
3
Русенборг
1
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
был в запасе