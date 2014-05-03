Кенвин Джонс
№9
Нападающий
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Команда
Аль-Джазира
Возраст
36
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Кардифф
1 : 1
Сток Сити
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Кардифф
1
Сток Сити
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Кардифф
0 : 3
Кристал Пэлас
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
был в запасе
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 6
Ливерпуль
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кардифф
3
Ливерпуль
6
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Кардифф
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2
Кардифф
1
был в запасе
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 1
Фулхэм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кардифф
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 4
Халл Сити
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кардифф
0
Халл Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Кардифф
0 : 0
Астон Вилла
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Кардифф
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
Суонси
3 : 0
Кардифф
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
3
Кардифф
0
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Кардифф
2 : 1
Норвич Сити
50'
50'
50'
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
50'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Кардифф
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 0
Сток Сити
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
3
Сток Сити
0
был в запасе
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Ньюкасл Юнайтед
5 : 1
Сток Сити
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
5
Сток Сити
1
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Сток Сити
2 : 1
Астон Вилла
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
2
Астон Вилла
1
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
Халл Сити
0 : 0
Сток Сити
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Халл Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Сток Сити
3 : 2
Челси
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сток Сити
3
Челси
2
был в запасе
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Сток Сити
0 : 0
Кардифф
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сток Сити
0
Кардифф
0
был в запасе