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Лукаш Яролим
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Сиена
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Сиена
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Палермо
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
1
Палермо
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Удинезе
4 : 1
Сиена
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
4
Сиена
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Катания
2 : 2
Сиена
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2
Сиена
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Сиена
3 : 2
Бари
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
3
Бари
2
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Аталанта
2 : 0
Сиена
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Сиена
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Дженоа
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Лацио
2 : 0
Сиена
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2
Сиена
0
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 3
Сиена
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
3
Сиена
3
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 1
Парма
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
1
Парма
1
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Сиена
2
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Сиена
0 : 0
Наполи
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
0
Наполи
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Сиена
1
был в запасе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 2
Сампдория
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Сампдория
2
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Рома
2 : 1
Сиена
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
2
Сиена
1
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
был в запасе
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
22:45
Интер
4 : 3
Сиена
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
4
Сиена
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Сиена
1 : 5
Фиорентина
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Палермо
1 : 0
Сиена
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1
Сиена
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 17 тур
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