Пол Кодря
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
Сиена
4 : 0
Лацио
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
4
Лацио
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур