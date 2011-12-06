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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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ЧГК
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Коронавирус
Леандро Грими
№5
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2008/2009
06.12.2011
06 дек. 2011
вт
22:45
Генк
1 : 1
Байер
06.12.2011
06 дек. 2011
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Генк
1
Байер
1
был в запасе