Ансси Яаккола №23 Вратарь Подписаться

Команда Рединг

Возраст 34

Рост 193

Вес 88

Отыграл несколько лет в Африке – его подписал «Аякс» из Кейптауна. «Мне очень понравилось, – говорил он. – Это был большой шаг. Я жил в прекрасном городе». Но вернулся в Великобританию, чему была рада жена – она из Шотландии.