Ансси Яаккола
№23
Вратарь
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Команда
Рединг
Возраст
34
Рост
193
Вес
88
Отыграл несколько лет в Африке – его подписал «Аякс» из Кейптауна. «Мне очень понравилось, – говорил он. – Это был большой шаг. Я жил в прекрасном городе». Но вернулся в Великобританию, чему была рада жена – она из Шотландии.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Уэльс
3 : 1
Финляндия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Уэльс
3
Финляндия
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Болгария
1 : 2
Финляндия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Болгария
1
Финляндия
2
был в запасе
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе