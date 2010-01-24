Симоне Индзаги
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Лацио
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1
Лацио
1
был в запасе
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Ливорно
1
был в запасе
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Фиорентина
0 : 0
Лацио
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0
Лацио
0
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Палермо
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Палермо
1
был в запасе
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
Лацио
1 : 2
Парма
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1
Парма
2
был в запасе
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
Катания
1 : 1
Лацио
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
1
Лацио
1
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 21:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 21:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
0
Ювентус
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур