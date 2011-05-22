Максимилано Пеллегрино
№3
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Дженоа
3 : 2
Чезена
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
минуты: 20' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3
Чезена
2
минуты: 20' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
Чезена
-:-
Бари
28'
28'
28'
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
-
Бари
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Чезена
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 9' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2
Чезена
2
минуты: 9' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Фиорентина
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
2
Фиорентина
2
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
12.03.2011 12 марта 2011 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Чезена
3
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 15' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1
Кьево
0
минуты: 15' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0
Удинезе
3
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Чезена
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Чезена
1 : 1
Катания
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 22:45
Милан
2 : 0
Чезена
45'
45'
45'
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 22:45
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
Интер
3 : 2
Чезена
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3
Чезена
2
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Рома
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 0
Дженоа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
был в запасе