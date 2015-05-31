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Даниэле Капелли
№25
Защитник
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Команда
Чезена
Возраст
34
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5
Чезена
0
был в запасе
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
71'
71'
71'
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Фиорентина
3 : 1
Чезена
69'
69'
69'
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Дженоа
3 : 1
Чезена
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3
Чезена
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Верона
3 : 3
Чезена
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Чезена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Чезена
0 : 1
Рома
38'
38'
38'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
22:45
Интер
1 : 1
Чезена
15.03.2015
15 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
26'
26'
26'
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Милан
2 : 0
Чезена
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2
Чезена
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
2 : 0
Чезена
36'
36'
36'
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
87'
87'
87'
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 3
Торино
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
2
Торино
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
61'
61'
61'
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Сассуоло
1 : 1
Чезена
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
Чезена
1 : 4
Фиорентина
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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