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Коронавирус
Марко Кассетти
№27
Защитник
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Команда
Комо
Возраст
44
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 2
Уотфорд
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Сити
4
Уотфорд
2
был в запасе