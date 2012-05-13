Дони (Дониэбер Алешандер Маранжао)
№32
Вратарь
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Команда
Возраст
41
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Суонси
1 : 0
Ливерпуль
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Суонси
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
08.05.2012 08 мая 2012 вт 22:00
Ливерпуль
4 : 1
Челси
08.05.2012 08 мая 2012 вт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
4
Челси
1
был в запасе
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:30
Норвич Сити
0 : 3
Ливерпуль
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
0
Ливерпуль
3
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
Ливерпуль
0 : 1
Вест Бромвич
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
Блэкберн
2 : 3
Ливерпуль
25'
25'
25'
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкберн
2
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 1
Астон Вилла
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 2
Уиган Атлетик
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:59
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Ливерпуль
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ливерпуль
2
был в запасе
13.03.2012 13 марта 2012 вт 22:59
Ливерпуль
3 : 0
Эвертон
13.03.2012 13 марта 2012 вт 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
3
Эвертон
0
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Сандерленд
1 : 0
Ливерпуль
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
1
Ливерпуль
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 15:45
Ливерпуль
1 : 2
Арсенал
03.03.2012 03 марта 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
1
Арсенал
2
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
был в запасе
06.02.2012 06 февр. 2012 пн 22:59
Ливерпуль
0 : 0
Тоттенхэм
06.02.2012 06 февр. 2012 пн 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ливерпуль
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3
Ливерпуль
1
был в запасе
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
был в запасе
03.01.2012 03 янв. 2012 вт 22:59
Манчестер Сити
3 : 0
Ливерпуль
03.01.2012 03 янв. 2012 вт 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
3
Ливерпуль
0
был в запасе
30.12.2011 30 дек. 2011 пт 22:45
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
30.12.2011 30 дек. 2011 пт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе